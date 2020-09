"Dança" de avançados no FC Porto? Soares, Aboubakar e... Toni Martínez

Transferência de Tiquinho para o Lokomotiv, que terá novos desenvolvimentos mais para o fim da semana, pode ajudar a viabilizar a transferência do espanhol. Aboubakar associado a um novo clube na Turquia.

Opções para o ataque é coisa que não falta a Sérgio Conceição ao dia de hoje, mas este elevado número de avançados não faz o FC Porto desistir da contratação de Toni Martínez. Pelo contrário. Embora a semana tenha começado tal como terminou a última, ou seja, com o processo estagnado por questões de ordem burocrática relacionadas com os prazos de pagamento, os dragões acreditam que ainda poderão fechar a transferência.

O avançado, segundo informações recolhidas por O JOGO, esteve na segunda-feira em Famalicão e ao final do dia foi incluído no vídeo de apresentação do plantel que o clube minhoto publicou nas redes sociais. No entanto, o espanhol terá treinado no ginásio, pelo que não é certo que venha a ser utilizado pelos famalicenses na jornada inaugural do campeonato, frente ao Benfica. Só o tempo o dirá.

Ainda que a situação não seja agradável para nenhuma das partes envolvidas no processo, Toni Martínez, garantem ao nosso jornal, mantém-se "tranquilo" enquanto espera que tudo se resolva. O espanhol tem-se refugiado na família e no trabalho, até porque pretende apresentar-se na melhor das suas possibilidades a Sérgio Conceição quando for chamado ao Olival para assinar um contrato válido para as próximas cinco épocas.

O momento até poderá coincidir com a saída de Soares, uma vez que o interesse do Lokomotiv de Moscovo vai conhecer desenvolvimentos. Deco encontra-se na Europa a tratar de alguns assuntos, mas o encontro com os russos, que oferecem quase 12 milhões de euros para contratar Tiquinho, só está previsto acontecer mais para o fim da semana.

No seguimento do fluxo noticioso com Aboubakar como figura central, a Imprensa da Turquia associou o internacional camaronês a mais um clube daquele país. Depois de um dirigente do Besiktas o ter excluído das prioridades, agora é o Trabzonspor quem surge anexado ao nome do avançado dos azuis e brancos.