Jogador do FC Porto chamado por Gerardo Martino.

Jesús Corona, extremo do FC Porto, está entre os convocados do selecionador Gerardo Martino para os próximos encontros da seleção do México. Herrera, ex-jogador dos dragões e agora no Atlético, está igualmente entre os eleitos.

Em vista estão dois encontros de caráter particular: dia 27 com o País de Gales, em Cardiff, e no dia 30 com a Costa Rica, jogo marcado para a Áustria.