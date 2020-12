Corona e Otávio geridos com pinças no FC Porto

A dupla saiu com queixas frente ao Nacional e, na véspera da Supertaça, realizou apenas trabalho de ginásio.

Otávio e Corona não subiram ao relvado no treino de terça-feira, o último antes da partida com o Benfica.

Ambos ficaram a trabalhar no ginásio de forma a gerir a condição física depois de terem saído com queixas do encontro com o Nacional, no domingo. Sérgio Conceição não abriu o jogo quanto à utilização dos dois extremos, mas tudo indica que estarão em condições de serem titulares no clássico desta noite.

De resto, o treinador portista deve fazer poucas alterações na equipa. Manafá e Nanu disputam um lugar no lado direito da defesa, mas o ex-Portimonense deve ser o eleito.

No meio-campo, Sérgio Oliveira tem lugar cativo e Uribe o seu parceiro habitual, ainda que Grujic possa surgir no onze para lhe dar músculo. Na frente, Luis Díaz ameaça o lugar que foi de Taremi no último jogo.