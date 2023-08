Continuidade de Sérgio Conceição no FC Porto não está em causa

Perda de Otávio não deixou o treinador satisfeito, mas não ao ponto de equacionar a saída

Por muito que a venda de Otávio ao Al Nassr represente uma enorme perda para o FC Porto, O JOGO sabe que Sérgio Conceição não está a ponderar abandonar o clube nesta fase da época. É um facto que não ficou satisfeito com a perda médio, ainda por cima tratando-se de um elemento preponderante na aplicação da ideia de jogo do treinador, mas daí a considerar motivo para bater com a porta vai uma longa distância.

Conceição espera, no entanto, que até ao final do mercado possa chegar um substituto para o internacional português, um vez que a iminente chegada de João Moutinho apenas atenuará a saída ao nível da liderança do balneário. O ex-Wolverhampton, cuja oficialização deverá acontecer logo no começo da próxima semana, é considerado para uma das duas posições mais centrais do meio-campo, enquanto que Otávio jogava muitas vezes por fora.

A transferência de Otávio para o Al Nassr por 60 M€ está selada, como O JOGO noticiou na manhã deste sábado, e não voltará atrás. O médio, de resto, já se despediu dos companheiros de equipa no Olival, onde Pinto da Costa, presidente do FC Porto, e Luís Gonçalves, administrador da SAD, também marcaram presença.