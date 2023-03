Ligação de Toni Martínez a Evanilson vai até ao número de jogos

Espanhol está a um pequeno passo de cumprir o centésimo jogo pelo FC Porto, onde tem cumprido como ninguém o papel de "arma secreta". Percurso de Toni Martínez e Evanilson está recheado de pontos de contacto desde que chegaram aos dragões...

O próximo jogo de Toni Martínez será o centésimo da carreira pelo FC Porto. O espanhol alimenta a expectativa de atingir o número redondo já no sábado, na deslocação a Chaves, onde esta época até já provocou estragos, com uma assistência para o triunfo (2-0) dos dragões na fase de grupos da Taça da Liga.

Não há ninguém com mais encontros como suplente utilizado esta temporada nas equipas da I Liga do que o portista. Com o Gil, no domingo, só atuou cinco minutos, mas espera mais protagonismo em Chaves.

A titularidade não é um dado adquirido, face ao bom desempenho de Namaso com o Gil Vicente e à incerteza sobre a recuperação de Galeno e Evanilson, mas a probabilidade de jogar, pelo menos, alguns minutos é bastante alta - com os gilistas foram cinco. Afinal, o atacante de 25 anos é o suplente mais utilizado por Sérgio Conceição esta temporada. Os 24 jogos efetuados nessa condição só são igualados pelo bracarense Álvaro Djaló entre os jogadores das equipas da I Liga, embora o portista conte, neste momento, mais minutos (509 contra 499).

Dos 99 encontros realizados pelos espanhol desde que chegou ao FC Porto, 67 foram a partir do banco de suplentes

O papel de "arma secreta", contudo, está muito longe de ser o preferido de Toni. Porém, a verdade é que o tem representado na perfeição praticamente desde que trocou o Famalicão pelo Dragão, em 2020/21, apesar de já ter manifestado publicamente o desejo de ter maior protagonismo. Dos 99 encontros realizados pelo FC Porto, 67 foram a partir do banco, pelo que não surpreende que nove dos 25 golos que apontou ao longo deste período tenham sido obtidos na condição de suplente utilizado. Só esta época foram cinco nessa condição, de um total de dez (máximo pelos azuis e brancos): três com o Arouca, um com o Rio Ave e outro com o Marítimo.

Ligação a Evanilson vai até ao número de jogos

O percurso de Toni Martínez e Evanilson está recheado de pontos de contacto desde que chegaram ao FC Porto. O espanhol e o brasileiro foram contratados na mesma época (2020/21), cada um foi pai de uma menina no dia 11 de agosto de 2021 e, agora, até poderão atingir a centena de jogos pelos azuis e brancos contra o mesmo adversário: o Chaves. Para isso, porém, será necessário que o ex-Fluminense recupere até ao fim de semana do problema físico que o apoquenta desde a viagem a Milão.