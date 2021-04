Conselho de Disciplina multa Sérgio Conceição por declarações

Decisão é passível de recurso

Sérgio Conceição foi multado em 1913 euros pelo Conselho de Disciplina, foi anunciado esta terça-feira. Em causa, as declarações do treinador do FC Porto na antevisão do jogo com o Portimonense, da primeira volta desta temporada da Liga NOS, quando se referiu à expulsão no final do encontro da jornada anterior, em Paços de Ferreira.

Recorde-se que Sérgio Conceição foi expulso por Nuno Almeida após o apito final do jogo de Paços de Ferreira, tendo sido castigado com 15 dias de suspensão. Dias depois, na antevisão ao jogo com o Portimonense, da ronda sete da Liga NOS 2020/21, falou sobre o sucedido.

"Foi ridícula a minha expulsão. Foi a expulsão mais ridícula que houve. Um simples olhar e cara pesada deu-me expulsão. Fui ter com ele no balneário e ele disse: 'expulsei-te não por algo que disseste ou por falta de respeito, mas pela tua cara'. Há testemunhas disso", contou o técnico.