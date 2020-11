Conceição conta tudo sobre vermelho em Paços: "Expulsei-te pela tua cara"

Treinador do FC Porto foi expulso após o apito final do encontro de Paços de Ferreira.

Sérgio Conceição foi expulso por Nuno Almeida após o apito final do jogo de Paços de Ferreira, tendo sido castigado com 15 dias de suspensão. Este sábado, na antevisão ao jogo com o Portimonense, da ronda sete, falou sobre o sucedido e explicou, pela primeira vez, o que aconteceu.

"Foi ridícula a minha expulsão. Foi a expulsão mais ridícula que houve. Um simples olhar e cara pesada deu-me expulsão. Fui ter com ele no balneário e ele disse: 'expulsei-te não por algo que disseste ou por falta de respeito, mas pela tua cara'. Há testemunhas disso", contou o técnico.

"Se me perguntarem se houve outras situações em que merecia ser expulso e não fui, digo que houve", continuou.

"Foi um jogo em que no final, como faço sempre, vou cumprimentar o árbitro. Quando o cumprimento e sem dizer absolutamente nada, viro as costas e há um comentário a dizer que a minha cara era sempre a mesma. Voltei para trás, vou começar para falar e vejo um amarelo. E eu pergunto: 'amarelo porquê? Queria falar dos quatro minutos'. E nesse momento levo o vermelho. A partir daí, é inacreditável e ridículo. Houve outras situações em mereci ser expulso e não fui, mas também houve situações em que fui expulso e senti-me injustiçado. Lembro-me de ser expulso por festejar um golo, quando estava no Olhanense frente ao União de Leiria. Fui expulso por passar a área técnica um metro, mas esta foi a expulsão. Das duas uma: ou eu tenho de meter máscara e óculos para cumprimentar os árbitros ou não posso mais cumprimentá-los. Por um simples olhar ou cara pesada, que estava porque tinha perdido, sou expulso. Para acabar do tema, sou chamado pelo árbitro onde vou acompanhado pelo engenheiro Luís Gonçalves e onde entra também o delegado da Liga. Nesse momento pergunto ao Nuno por que me expulsou. Eu tratei-o por você e ele disse-me que o podia tratar por tu. 'Eu expulsei-te não por alguma coisa que tenhas dito ou por alguma falta de respeito, mas pela tua cara'. Toda a gente estava a ouvir. A partir daqui, isto é um assunto encerrado, pormenorizou.

Conceição lamentou ainda que o episódio tenha sido tema durante a semana, afirmando que a vitória por 3-0 frente ao Marselha não foi valorizada. "Se calhar a intenção era essa. Andaram a falar a semana toda da minha expulsão, mas ninguém realçou a vitória do Paços, do Boavista e a vitória europeia do FC Porto, que foi o único clube que, infelizmente, ganhou na Europa", apontou.

"As horas que passam a falar disto na televisão é que é verdadeiramente grave. Não se falam das situações que valorizam o futebol. Muitos dos 'paineleiros' depois de jantar têm essa facilidade de o fazer, outros por essa clubite aguda que existe. A mim se pagassem para ir para um televisão... Eu preferia andar nas obras de manhã à noite do que fazer figuras que alguns fazem na televisão. Têm todo o direito de julgar o treinador, se o onze está bem ou mal, se o Corona está a lateral ou extremo. Isso tudo bem. Agora falar do homem, não admito. Eu exijo esse respeito", terminou.