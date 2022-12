Declarações do treinador do FC Porto após o triunfo por 2-0 frente ao Gil Vicente, jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, viu o amarelo por parte de Manuel Mota na segunda parte do jogo com o Gil Vicente por não ter a braçadeira de treinador.

"[Manuel Mota] Não explicou, ele gritou. Não sabia o porquê. Lá me disse que foi por não ter a braçadeira. Acho que é inédito. Não me lembro que um árbitro viesse ao banco dar um amarelo por não ter a braçadeira. Podia ter avisado. Se tiver que pagar a multa, pago por não ter a braçadeira. Não sei. Têm de falar com ele", afirmou, na entrevista rápida da SportTV.

Os dragões, recorde-se, venceram por 2-0 para os quartos de final da Taça da Liga, golos de Galeno e Taremi.