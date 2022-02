Conceição: "Rúben Semedo veio com alguns quilos a mais, vai ter dificuldade na fase inicial"

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na antevisão ao jogo com o Arouca, que tem início às 18h00 de domingo.

Arouca: "É uma deslocação difícil, as duas equipas lutam pelos seus objetivos, com certeza que, pelos últimos resultados que o Arouca teve, em que conquistou quatro pontos, prevemos um jogo difícil, contra uma equipa que no obteve a maioria dos pontos no seu estádio, cabe-nos olhar para o jogo como mais uma final, tivemos esta semana de preparação, uma semana limpa, sem jogos, vamos fazer de tudo para conquistar os três pontos."

Balanço do mercado: "Sobre o mercado já falámos, não vale a pena continuarmos a falar do mesmo, estes três jogadores, não só no FC Porto, mas em todo o lado, necessitam do seu período de adaptação. O Rúben [Semedo] vem com alguns quilos a mais, vai ter alguma dificuldade nesta fase inicial. O Eustáquio fez um treino, porque teve covid-19 e depois foi para a seleção e o Galeno não vem a 100 por cento em termos físicos, só fez um treino. Mas é para isso que estamos cá, para trabalhar e conseguir tirar o melhor deles. É isso que tenho a dizer sobre o mercado."

Jogadores em risco para o clássico (João Mário, Uribe e Bruno Costa): "Vou olhar para este jogo como o jogo mais importante, mas estamos atentos. Há jogadores que vieram das seleções [Uribe e Taremi], estamos a falar de um tempo de treino que gostamos de ter, uma semana completa, e o Arouca merece todo o respeito do mundo. Vamos encarar este jogo como se fosse um jogo de Champions. Essa gestão tem a ver com isso, e não com o pensar no jogo seguinte."