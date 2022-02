Conceição revela que Rúben Semedo vai estrear-se pela equipa B: "Quero que tenha minutos"

Declarações do treinador do FC Porto em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, relativo à 23.ª jornada da Liga Bwin

Rúben Semedo é opção para substituir Pepe? "Não vai ser opção contra o Moreirense porque vai jogar, amanhã, pela equipa B do FC Porto [contra o Chaves, na Liga SABSEG]. Ele está no bom caminho, quero que ele tenha minutos, competição. É importante para que, quando seja chamado à equipa principal, esteja ao melhor nível. É importante ter o físico no melhor."

Reação do Moreirense: "Se uma equipa se quer transcender a anular um momento negativo, é perante uma equipa chamada grande. A vontade de ganhar vai estar no máximo, assim como a atitude dos jogadores em campo."

Benfica fora da luta pelo título se FC Porto vencer Moreirense: "Enquanto matematicamente for possível, clubes como refere [Benfica] nunca estão de fora de nenhuma luta. Temos que olhar para nós e chegar ao fim da liga com, pelo menos, um ponto de diferença para o segundo classificado."

Rotinas da equipa com dois dias de preparação: "É difícil, porque temos pouco tempo. Ao mesmo tempo, pode ser uma desculpa. Não. Temos um grupo de trabalho que nos permite jogar ao terceiro dia e há muita gente a fazer bem o trabalho de recuperação dos jogadores. Se queremos ir até ao fim nas competições, temos de estar habituados. Mesmo assim, não é o ideal."

Perder pontos só depois do Sporting: "Vamos à procura de, em cada jogo, fazer o melhor e conseguir os três pontos. Não vale a pena fazer muitas contas. Já tive à frente num campeonato com mais pontos do que tenho agora. Sabemos que no futebol se passa rapidamente de um estado ao outro. Há que ser realistas e confiantes no que estamos a fazer. Disputamos o campeonato com dois rivais fortes e têm feito caminhadas interessantes, principalmente o segundo classificado. Aqui, dependemos de nós próprios."

