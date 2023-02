Conceição fala das opções para o miolo e anuncia Bruno Costa a jogar pela equipa B

Declarações do treinador do FC Porto, em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Vizela, marcado para este domingo (18h00) e referente à 19ª jornada da Liga Bwin

Vizela a jogar olhos nos olhos: "Olhamos para a equipa. Depois, num passado recente, o Vizela perdeu mais fora do que em casa. Mas também tem resultados interessantes fora. Assistimos ao jogo que fizeram com o Sporting, alteraram a estrutura inicial, mas fizeram um jogo interessante. Temos de olhar para a equipa no seu todo. É uma equipa que está numa boa fase, joga em. A sua dinâmica em posse é muito interessante. Têm um avançado poderoso, alas de bom nível, como o Nuno Moreira e o Kiko Bondoso. O impacto do meio-campo é forte, os laterais são muito ofensivos. O Kiki Afonso tem um excelente pé esquerdo. É uma equipa interessante. Olhamos para a equipa em si e vejo a equipa numa boa fase. Nós também estamos e olhamos ao que somos nós."

O que escreveu Fábio Veríssimo no relatório: "Tu és fraco ou estás fraco. Estou aqui a discutir futebol e não semântica."

Empréstimos ou permanências. Caso de Bruno Costa: "Depende de diferentes fatores. Há que olhar para o grupo de trabalho. Se há um jogador que tem menos minutos, mas não temos muitas soluções para a posição, é natural que fique. Noutra posição é diferente. Depende de vários fatores. Depende do jogador, da situação, do estado anímico. É isso. O Bruno Costa faz parte do plantel profissional: equipa A e B. Há jogadores que treinam na B e jogam aqui e outros que treinam aqui e jogam na B."

Bruno Costa e André Franco: "André Franco pode jogar como segundo médio. Bruno Costa vai jogar contra a B SAD. Está fora. André Franco é possibilidade. Depende da dinâmica. Temos de olhar para os jogadores que jogam perto do Franco. Pode ficar no banco ou na bancada, como outros. Depende do que definir."

Dores de cabeça por causa de ausências: "Estamos com mais dificuldade na zona do meio-campo. Vamos entrar com 11, espero que se mantenham todo o jogo. Sou pago para arranjar soluções. Aconteceram algumas lesões. Temos de olhar para o jogo, definir o melhor onze. É o mais importante."

Disponibilidade de Grujic: "O Grujic está melhor, mas ainda não treinou. Esteve um bocadinho connosco. 90 minutos? Muito difícil, diria impossível."