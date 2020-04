Conceição elogia Baía, Jorge Costa e lembra: "Pago viagem, estadia e fico no banco?"

Sérgio Conceição participou no programa "FC Porto em casa", que teve Vítor Baía e Jorge Costa como convidados.

Vítor Baía e Jorge Costa marcaram este domingo presença no programa "FC Porto em casa", 16 anos depois de terem renovado com o clube pela última vez. Sérgio Conceição também entrou no ar e falou sobre dois antigos companheiros.

"É um prazer ser amigo destas duas figuras do futebol mundial e do nosso FC Porto, mas principalmente de duas pessoas fantásticas. Estamos a falar de dois jogadores históricos. Por muito mais que possamos fazer em Portugal nos próximos anos, dificilmente aparecerá uma geração como a que estamos a falar. Eu, felizmente, mais novo. Pode não parecer, mas foi um prazer enorme partilhar muitas das situações vividas no balneário, não só nosso, mas também da seleção. É um gosto ser amigo destes dois grandes homens que estamos aqui", afirmou o atual treinador dos dragões.

"Essa irreverência toda quando era jovem existe hoje como treinador, porque faz parte da minha pessoa e maneira de ser. Na seleção juntávamo-nos ali e muitas vezes os jogadores do FC Porto tinham por hábito ir aos quartos uns dos outros e sempre fomos muito ligados. Não era defeito, era feitio, de forma de estar, de ligar com as diferentes situações na Seleção. Não escondo o que fui e sou. Faz parte do meu ADN. Mesmo agora, enquanto treinador, tenho perdido algumas coisas, mas ganho muitas mais. Tenho um feitio especial, tem que ver com a competitividade que o Vítor falava, não gostar de injustiça por ter nascido num meio simples, mas com muito honestidade e capacidade de trabalho acima de norma. O que os meus ex-colegas e amigos dizem para mim é um orgulho", acrescentou.

Conceição também falou dos jogos solidários em que participa e até recordou o encontro de despedida de Deco. "Vocês [Vítor Baía e Jorge Costa] fizeram-me a cama. Estava chateado, estava. É verdade que emprestamos a nossa imagem e que vamos com gosto a estes jogos solidários, mas em qualquer ação solidária que tenha faço questão de pagar as minhas despesas; sou eu que as assumo. Ir para um jogo em que pago a minha viagem, sou convidado e não pago por ninguém, pago o meu jantar, a minha estadia, a minha viagem de regresso a casa e fico no banco? [risos] O Secretário estava ao meu lado e dizia assim: 'tu jogas os meus minutos. Foi na brincadeira, mas queria jogar.