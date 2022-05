"Conceição é um treinador que admiro muito, tem uma qualidade extraordinária"

Elogios de Luís Campos que são estendidos a Rúben Amorim pelo trabalho feito no Sporting.

Luís Campos, que tem sido apontado ao cargo de diretor desportivo do PSG, deixou esta terça-feira elogios a Sérgio Conceição e Rúben Amorim, dois treinadores que também já foram associados ao campeão francês.

"O Sérgio Conceição já está num grande clube, que tem uma história fabulosa no futebol mundial. Não conheço as suas pretensões, mas é um treinador que admiro muito e tem, juntamente com a sua equipa de trabalho, uma qualidade extraordinária. Sei que ainda tem mais dois anos de contrato com o FC Porto e espero que reflita neste período. Deve ter muitas possibilidades, pois continua a fazer um trabalho espetacular, mas aquilo que lhe desejo é a maior sorte do mundo e que continue a tomar boas decisões", afirmou à margem do 16.º Congresso Internacional de Futebol, que decorre na Universidade da Maia.

"Foi uma vitória super merecida [do FC Porto na I Liga], com futebol de muita qualidade e sentido coletivo. O Sérgio Conceição fez um trabalho brilhante nesse aspeto. A alma do FC Porto também sempre foi muito forte e ligada ao sentido coletivo. O FC Porto venceu bem mais um campeonato, porque, em termos coletivos, foi claramente a equipa mais forte, com individualidades extraordinárias que o treinador soube fazer somar", acrescentou.

O trabalho de Amorim no Sporting também foi realçado. "Fez uma demonstração clara do seu enorme potencial nos últimos três ou quatro anos em Portugal. Junto com a sua equipa de trabalho, desenvolveu muito o Sporting em vários aspetos. Foi campeão de forma justa em 2020/21 e foi a equipa que esteve mais próxima do FC Porto em 2021/22, com futebol de grande qualidade. Aposta para o PSG? Têm de fazer essas questões mais aos treinadores do que a mim. Estamos a falar de dois treinadores, neste caso portugueses que têm contratos com os seus clubes, que são grandes clubes, com grandes história e muita força no futebol mundial", disse.