Conceição e a Champions: "Se calhar, noutros clubes era motivo para uma festa..."

Declarações na antevisão ao encontro com o Santa Clara.

Sérgio Conceição fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Santa Clara, marcado para as 15h30 de sábado, e comentou a performance das equipas portuguesas na Champions. FC Porto e Benfica estão nos "oitavos", Sporting está a um ponto de o conseguir. A Espanha, por exemplo, apenas terá o Real Madrid nessa fase da competição.

"Daria para falar durante muito tempo, mas temos o avião daqui a bocado e não poder ser. É a qualidade dos jogadores e treinadores que compõem os plantéis. Um conjunto de situações que fazem com que o FC Porto em seis anos tenha quatro passagens aos oitavos, o que é assinalável. Se calhar, noutros lados era motivo de festa permanente ao longo do ano. Nós não a fazemos, fazem momentaneamente pelos motivos que já expliquei. Só estamos a honrar aquilo que é a história do FC Porto, estamos habituados a estar na melhor prova de clubes do mundo e dar sempre respostas como a que demos no último jogo. Num outro almoço hipotético que poderá haver, que o Rui [Cerqueira] se comprometeu a pagar, podemos pensar nessa questão."