Conceição: "Ganhámos em Leverkusen e não fizemos festa nenhuma..."

Declarações de Sérgio Conceição na antevisão ao jogo com o Santa Clara, agendado para as 15h30 de sábado.

Santa Clara: "O Santa Clara é uma deslocação tradicionalmente difícil. É verdade que não tem feito um campeonato de acordo com a qualidade da equipa, tem jogadores muito interessantes. A nós cabe-nos fazer um jogo competente e termos o mesmo espírito que tivemos no último jogo. Se formos competitivos dessa forma, as coisas poderão ficar mais fáceis de alcançar. A vitória é importante nesta nossa caminhada, que longa. Não podemos esquecer que neste último jogo no campeonato não conseguimos vencer e aumentámos o fosso para o primeiro lugar, que nós queremos rapidamente encontrar para termos na nossa cabeça aquilo que é mais importante, que é o campeonato. Chegar ao fim dentro do nosso objetivo, que é ganhá-lo."

Festejos no avião após apuramento para os "oitavos" da Champions: "Os jogos são todos decisivos. O festejo teve que ver com o que foi um objetivo traçado no início da época. Eu não festejo vitórias, é verdade, mas festejei um objetivo, a passagem aos oitavos. O grupo de trabalho está consciente que quando ganhámos em Leverkusen e não fizemos festa nenhuma. Fazemos quando atingimos um determinado objetivo. A Champions ainda não acabou, vamos ter mais um jogo na terça-feira e agora é pensar no campeonato. O festejo teve que ver com isso, a pressão e obrigatoriedade de ganhar e dignificar a história do clube, seja em que competição for, está sempre presente. Mas o mais importante é o Santa Clara agora. Com o Atlético teremos a responsabilidade de ganhar o jogo."