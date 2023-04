Conceição confirma quatro baixas e fala de David Carmo: "Vai dar muito ao FC Porto"

Declarações do treinador do FC Porto, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Portimonense, marcado para este domingo (20h30) e referente à 26ª jornada da Liga Bwin

Fábio Cardoso e David Carmo: "Qualquer um deles me dá garantias. Agora, devem imaginar, e quando houve a discussão entre os dois, os dois dão garantias a mil por cento. Agora, jogarem dois jogadores esquerdinos no corredor central defensivo... fica mais difícil. Mas confiança total: o David Carmo não joga, mas tem muito talento. Vai dar muito ao FC Porto e ao futebol português."

Ausências para o jogo com o Portimonense: "O Pepe não pode estar, fisicamente não está bem. O Diogo Costa, o Evanilson e o João Mário também estão fora. Estão disponíveis os que estão disponíveis e não me vão ouvir dizer no final que não tivemos um resultado positivo por causa deste ou daquele."

Uribe e Eustáquio fizeram viagens longas: "Estão aptos. Fomos comunicando com as diferentes seleções. Estão disponíveis para o jogo contra o Portimonense."