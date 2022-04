Conceição comentou o rendimento de Marchesín e Martínez: "Não é fácil lidar comigo..."

Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após o FC Porto-Sporting (1-0), partida da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal

Comparação com clássicos anteriores: "Se se lembrarem do jogo de campeonato, quando pressionámos, sofremos um bocadinho contra o Sporting, porque tentámos pressionar da mesma forma. Sabíamos que não podíamos arriscar no início da nossa construção."

Toni Martínez a marcar e Marchesín a defender: "Lidar com jogadores que não jogam? Fácil nunca é. Os jogadores querem sempre jogar. Com o tempo, eles percebem que não estou aqui para fazer favores a ninguém. Fazem parte do plantel. Quando eu acho que podem jogar, jogam. Há duas coisas importantes: a forma como trabalham e a mentalidade que têm. Se assim for, acontecem coisas boas, como aconteceram hoje ou contra a Lázio. Não é fácil lidar comigo, devido à exigência. Eles sabem disso. Andam sempre no máximo e trabalham com uma dedicação incrível."