"Conceição? Acho que conseguir três campeonatos em cinco anos é obra"

Drulovic, adjunto da seleção sérvia, considera que os dragões são o espelho perfeito do ex-companheiro.

Campeões nas épocas de 1996/97 e 1997/98 pelo FC Porto, Drulovic e Sérgio Conceição dão agora continuidade à paixão pelo futebol como treinadores. E para o adjunto da seleção da Sérvia, não há espelho mais perfeito do ex-companheiro do que a equipa dos dragões.

Pode dizer-se que o FC Porto é o espelho do treinador?

-Sem dúvida. É o espelho perfeito. O Sérgio já era assim como jogador. Gostava de ganhar sempre, fosse no treino ou no jogo. Esta energia que implementa e transmite fez com que o FC Porto se tornasse numa equipa muito agressiva e competente. Em cinco épocas, praticaram quase sempre bom futebol. Por vezes, claro, não correu tão bem, nomeadamente na Europa, mas venceu três campeonatos. Acho que conseguir isso em cinco anos é obra, até pela grande concorrência que existe. Foram excelentes épocas, acompanhadas de troféus.

Já via sinais de um futuro como treinador quando jogaram juntos?

-Ninguém imaginava como seria o futuro. Ele era muito jovem, tinha a carreira toda pela frente. Não se falava muito desse aspeto... Tinha muita energia, muita atitude. Sempre foi muito exigente com ele próprio e com os outros, um profissional sério. Não mudou. Exige o máximo dos jogadores, porque é assim como pessoa. Sabe que é necessário trabalhar muito e bem para atingir os objetivos. Implementou esse espírito nesta equipa e isso nota-se ao ver os jogos. Nota-se bem o dedo dele neste FC Porto. Ganhou este gosto com muitos treinadores, tanto em Portugal como em Itália. É um homem do futebol, está-lhe no sangue. Tomou a opção certa, porque os resultados estão à vista.

Confira a restante entrevista de Drulovic: