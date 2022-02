Comunicação do FC Porto reage às declarações de Varandas: "Percebem?"

Reação surgiu na conta do departamento de comunicação do FC Porto na sua conta na rede social Twitter.

O departamento de comunicação do FC Porto recorreu à sua conta na rede social Twitter para reagir às declarações de Frederico Varandas, na sala de Imprensa do Estádio do Dragão, nas quais visou Pinto da Costa e teceu duras críticas à arbitragem do clássico entre FC Porto e Sporting, que terminou empatado 2-2.

"Os 40 anos de Pinto da Costa são 22 campeonatos nacionais, duas Champions, duas ligas Europa, duas intercontinentais, uma supertaça europeia, enquanto isso o Sporting de Lisboa ganhou quatro campeonatos. Percebem a dor de corno? E tem tendência a aumentar", pode ler-se.