Frederico Varandas: "Este jogo reflete bem 40 anos de Pinto da Costa"

Declaração, sem direito a perguntas, de Frederico Varandas no final do Sporting-FC Porto

Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve na sala de imprensa do Dragão para fazer uma declaração, sem direito a perguntas, no final do FC Porto-Sporting: "Vou fazer 43 anos e este jogo reflete o que foram os últimos 40 anos do futebol português. Reflete bem o que foram 40 anos de Pinto da Costa. O que me surpreende mais é ver na tribuna presidentes de câmara, ilustres políticos e todos assobiam para o lado perante mais num espetáculo decadente e horrível de um país que quer ser da União Europeia e do primeiro mundo. Vimos aqui e, no final do jogo, elementos da organização do evento, com coletes azuis, está filmado, a invadirem o campo e agredirem jogadores. Isto é o pior do desporto, o pior que Portugal tem a nível de desporto, ninguém tem coragem, ninguém. Acha-se normal. Ganha-se uma taça, um jogo e é competência. Não é por ganhar ou perder que digo o que penso. Será sempre assim o meu mandato."