Com a saída de Corona, Pepê ou Bruno Costa remedeiam lateral do FC Porto

Já sem Corona, Sérgio Conceição está obrigado a improvisar. Em Vizela e nos últimos treinos testou o extremo e o médio como soluções. João Mário e Manafá continuam a recuperar de lesões, Tecatito saiu para o Sevilha e Rodrigo Pinheiro voltou a trabalhar com a equipa B. Restam dois candidatos adaptados à vaga de lateral-direito

A saída de Corona para o Sevilha deixa Sérgio Conceição com um problema para resolver no lado direito da defesa, pelo menos até que João Mário recupere da lesão sofrida no clássico com o Benfica. Em Vizela, o mexicano foi titular e saiu ao intervalo com o treinador a fechar o flanco primeiro com Pepê e, depois, com Bruno Costa.

Foram as primeiras pistas dadas sobre as alternativas para remediar o problema. E os treinos desta semana confirmaram que são esses dois os candidatos ao lugar. Até porque Rodrigo Pinheiro, o jovem defesa direito da equipa B que foi chamado aos trabalhos da equipa principal, nem sequer foi convocado para este encontro com o Belenenses.

Titular nos dois últimos jogos, Tecatito, já rotinado na lateral direita, supriu as ausências, por lesão, de João Mário e de Manafá. Agora, sem o mexicano, Sérgio Conceição vê-se obrigado a encontrar nova solução. Pepê entrou ao intervalo em Vizela, enquanto Bruno Costa fez os últimos minutos. Trata-se de jogadores de características bem diferentes e os momentos em que foram lançados são, de resto, demonstrativos disso mesmo. O brasileiro foi chamado com o jogo empatado (1-1) e o FC Porto a precisar de se chegar à frente. Extremo de raiz, o ex-Grémio deu boa conta do recado, numa ala onde até nem se sente particularmente confortável visto ter preferência pelo lado esquerdo. Contudo, também é verdade que Conceição já o usou como opção para a direita, ainda que em terrenos mais adiantados.

Depois de chegar à vantagem no marcador, Bruno Costa ficou a cargo das despesas laterais e até cobrou o canto que resultou no 3-1, marcado por Evanilson. O médio tem, naturalmente, menor pendor ofensivo do que Pepê e surgirá como hipótese mais conservadora para esta noite. Conceição decide.

Brasileiro "é capaz de se adaptar"

Na recente entrevista que deu a O JOGO, o selecionador olímpico do Brasil falou sobre a capacidade de adaptação de Pepê, um "menino inteligente". "Ainda pode fazer mais funções. (...) Compromisso defensivo? Talvez precise de orientação para defender melhor à zona. Sei que é um menino inteligente, capaz de se adaptar rapidamente ao que lhe é pedido", afirmou André Jardine.