Com 12 jogadores nas seleções FC Porto treina com a equipa B

O FC Porto, com 12 jogadores ao serviço das seleções, prosseguiu a preparação para o jogo com o Santa Clara, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, com um treino em conjunto com a equipa B.

Diogo Costa, Otávio, Vitinha (Portugal), João Mário, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Gonçalo Borges (sub-21), Mbemba (Congo), Zaidu (Nigéria), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Matheus Uribe (Colômbia) são os jogadores ausentes.

No boletim clínico continuam a constar os nomes de Wilson Manafá (tratamento), Bruno Costa (tratamento) e Pepê (trabalho de ginásio).

O plantel principal do FC Porto volta a treinar na segunda-feira, pelas 17h00, novamente no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival.

O FC Porto, que lidera o campeonato com seis pontos de vantagem sobre o campeão Sporting, segundo, recebe o Santa Clara (10.º), a 4 de abril, pelas 20:15, em jogo referente à 28.ª jornada.