Clubes fazem fila para tentar levar Uribe: médio dá nega ao Marselha

Clubes formam fila para levar o médio, que já recusou hipótese de seguir para França. Momento é de ponderação

O tempo e o rendimento elevado são trunfos cada vez mais fortes no naipe negocial de Uribe, que saiu do clássico com o Benfica, de sexta-feira, com a cotação em alta. Se a fragilidade do contrato com o FC Porto, que termina no final desta temporada, já era motivo suficiente para atrair alguns pretendentes, o golo e o desempenho na Luz colocaram vários clubes a fazer fila para tentar levá-lo.