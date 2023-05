Lateral esquerdo de 29 anos chegou à Invicta em janeiro de 2022, depois de sete temporadas e meia no Bayer Leverkusen.

A cumprir a segunda época com mais jogos realizados (41) na carreira, Wendell será um dos atletas que o Galatasaray tem referenciados para 2023/24. Segundo a Imprensa turca, o clube de Istambul vai perder Sam Adekugbe e Emre Tasdemir no final da época e já terá feito uma sondagem junto do agente do lateral para saber condições.

O brasileiro está ligado ao FC Porto até 2025.

