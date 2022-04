Casemiro: "Se hoje sou um jogador desta grandeza, é porque o FC Porto me ajudou"

Na época 2014/15, Casemiro representou o FC Porto e guarda boas recordações dos tempos em que vestiu de dragão ao peito.

Depois da vitória por 3-1 em casa do Chelsea, o médio Casemiro falou à Eleven Sports e recordou a passagem pelo FC Porto (2014/15), dizendo que tem muitas saudades do clube e de Portugal. Os dragões ajudaram o brasileiro a tornar-se no jogador que é hoje, admitiu Casemiro.

"Sem dúvida, tenho muitas saudades, tenho um carinho imenso pelo FC Porto, e é sempre um prazer falar do FC Porto. Tenho muito carinho pelo presidente, pelos adeptos, por todo o pessoal. Todas as vezes que me perguntam, tenho sempre prazer em falar. Muito obrigado Portugal, muito obrigado FC Porto. Se hoje sou um jogador desta grandeza, tenho a certeza que o FC Porto me ajudou", vincou o futebolista de 30 anos.

Na temporada 2015/15, Casemiro fez 41 jogos pelos azuis e brancos - marcou quatro golos e fez três assistências.