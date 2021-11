Caracas passa a ter a Avenida Fernando Gomes

A inauguração decorreu este sábado e contou com a presença de vários adeptos portistas naquela cidade sul-americana.

A ideia partiu da casa do FC Porto de Caracas, na Venezuela, e este sábado tornou-se realidade.

A capital venezuelana passou a contar com uma rua com o nome do bibota, histórico goleador do FC Porto. Na verdade, passou a ter a Avenida Fernando Gomes.



