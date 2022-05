"Cânticos? Houve coisas não tão bem pensadas, mas não me representam"

ENTREVISTA, PARTE II - Fábio Cardoso reagiu aos cânticos ofensivos que motivaram uma queixa do Benfica, depois de uma noite de "muita euforia". Defesa explicou que quis esperar que a época terminasse para se pronunciar.

Na Luz, no Dragão, nos Aliados, as celebrações do 30.º título nacional do FC Porto foram de arromba com longas horas de euforia e descompressão. Ainda assim, a polémica saiu de um ambiente mais recatado, após a última jornada, e de um vídeo publicado nas redes sociais por Otávio, no qual Fábio Cardoso foi um dos jogadores a alinhar num cântico ofensivo para o Benfica, que submeteu uma queixa ao Conselho de Disciplina.

"Já era para ter reagido antes, mas decidi não me pronunciar porque o mais importante esta semana era focar-nos nesta final que tínhamos para ganhar. Penso que agora é a altura certa. Foi uma das melhores noites da minha vida, sem sombra de dúvida, uma noite de muita euforia. Claro que, depois, num ambiente mais privado, houve coisas que não foram tão bem pensadas, mas que não me representam como pessoa e quem me conhece sabe disso. Respeito todas as instituições", comentou Fábio Cardoso, que esteve vários anos ligado ao clube rival.