Campanha "Fome Zero" do FC Porto distinguida pela Liga em fevereiro

Iniciativa dos dragões recebeu o prémio de responsabilidade social referente a fevereiro por parte da Liga.

A campanha "Fome Zero" do FC Porto recebeu esta quarta-feira a distinção de responsabilidade social por parte da Liga Portugal referente ao mês de fevereiro.

A iniciativa, que foi adotada no Estádio do Dragão desde o jogo frente ao Mafra (2-2), na fase de grupos da Taça da Liga, em 25 de novembro, focou-se na recolha de bens alimentares para apoiar instituições solidárias, neste caso a Legião da Boa Vontade e o Coração da Cidade.

Todos os adeptos presentes nesse jogo foram convidados a contribuir com bens alimentares recolhidos por voluntários à porta do estádio dos dragões, aos quais se juntaram jogadores da equipa sub-19 do FC Porto, que aproveitaram para apresentar o projeto à UEFA, na Youth League.

Em reação à distinção da Liga, Tiago Gouveia, diretor de marketing do FC Porto, mostrou satisfação com o reconhecimento.

"Enquanto clube temos a preocupação de fazer diferente e, com esta iniciativa transversal, que envolveu clube, modalidades, adeptos e parceiros, esse dever foi conseguido. Temos uma responsabilidade para com a comunidade onde nos inserimos", declarou, aos meios do emblema azul e branco.



"O nosso objetivo é que todas estas ações não sejam só ações, mas um bocadinho do dia-a-dia dos clubes, não trabalhando a sustentabilidade, mas fazendo com que esta seja um dos pilares. O grande desafio é que tudo o que se faça tenha algum cariz sustentável", finalizou Tiago Gouveia