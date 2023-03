Bueno revela onde voltou a ter "amor por futebol" e recorda etapa no FC Porto

Alberto Bueno diz que recuperou o amor pelo futebol no Bessa e lamenta não ter mostrado mais no Dragão

Quando O JOGO anunciou em exclusivo a contratação de Alberto Bueno pelo FC Porto a 6 de abril de 2015, o atacante estava em ascensão na La Liga, fruto de duas épocas a marcar mais de dez golos no Rayo Vallecano. Com o certificado de formação no Real Madrid e uma passagem por Inglaterra no currículo, o espanhol fez-se à estrada com destino à Invicta na expectativa de dar um passo em frente na carreira, mas lamenta que a etapa no Dragão não tenha corrido como todos desejavam.