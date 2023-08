Boca Juniors confirma e Alan Varela assina após Benfica-FC Porto

Boca Juniors confirmou que a operação "está praticamente feita" e que Alan viajará para Portugal "depois de jogar na quarta-feira para a Taça Libertadores", com o Nacional de Montevideu.

Ao cabo de várias semanas de avanços e recuos, Boca Juniors e FC Porto entraram, finalmente, no mesmo comprimento de onda e restam apenas pequenas formalidades para que o negócio de Alan Varela receba o carimbo oficial. De resto, foi o próprio clube de Buenos Aires quem o confirmou, já ao início desta madrugada.

"A transferência de Alan Varela para o FC Porto está praticamente feita. Partirá para Portugal logo depois de jogar na quarta-feira para a Taça Libertadores", informou, numa rede social, pelo que nesta fase parece não haver volta a dar e o argentino, de 22 anos, vai mesmo chegar ao Dragão, onde tem um contrato de cinco temporadas (até 2028) à espera. Antes, porém, terá a tão desejada despedida no mítico "La Bombonera", que ocorrerá poucas horas depois do clássico da Supertaça, entre os azuis e brancos e o Benfica, em Aveiro.

Negócio conheceu avanços decisivos durante as últimas horas de sexta-feira em Portugal e já só restam pequenas formalidades

A assinatura do vínculo está, naturalmente, dependente dos exames médicos, a cumprir assim que chegar. Contudo, em termos de valores, o negócio fica selado por uma verba a rondar os oito milhões de euros (M€), que será paga de forma faseada. Três milhões serão liquidados no imediato e os restantes cinco, segundo a Imprensa local, no espaço de quatro anos. O acordo prevê ainda o pagamento de 3 M€ por objetivos e que os "xeneizes" recebam 20% das mais-valias de uma futura transferência.