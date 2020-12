Bernardo Folha fala do pai: "Gostava de conseguir ainda melhor"

Bernardo Folha, filho do antigo jogador e treinador do FC Porto, António Folha, renovou com os dragões até 2024.

O FC Porto anunciou esta sexta-feira que Bernardo Folha renovou contrato até 2024.

"É uma sensação única. Como já falei com pessoas muito chegadas ao clube, esta renovação é um sonho que estou a viver desde pequeno. Enquanto aqui estiver, vou dar tudo por este clube porque é o que represento praticamente desde que comecei a jogar futebol. É mais um voto de confiança de que posso dar cartas.", começou por dizer.

O médio de 18 anos passou, a partir deste dia, a fazer parte do plantel da equipa B dos azuis e brancos, que compete na II Liga e o médio admitiu ser positivo: "É sempre bom integrar o plantel do FC Porto B, que tem jogadores com outra competitividade e com experiência de Segunda Liga. Com certeza vai ser bom para mim para evoluir como jogador e poder ajudar a equipa."

Questionado sobre o pai, António Folha, Bernardo admitiu: "Gostava de conseguir ainda melhor do que ele conseguiu aqui."

"Quero dar um passo de cada vez. Agora estou na equipa B e é lá que quero conquistar o meu lugar. Vou trabalhar todos os dias para mais tarde poder chegar à equipa principal e ao mais alto nível do futebol.", finalizou.

Jogador dos dragões desde 2010, onde chegou oriundo do Boavista, Bernardo Folha - filho do antigo jogador e treinador do FC Porto, António Folha - atravessou todos os escalões da formação portista até aos Sub-19, pelos quais fez 16 jogos e um golo na temporada 2019/20.