Bernardo Folha dedica estreia pelo FC Porto ao pai e treinador: "Esta foi para ti"

A recuperar de um problema de saúde - já foi operado -, António Folha viu o filho, Bernardo, fazer a estreia pela equipa principal do FC Porto.

Bernardo Folha estreou-se na noite de quarta-feira ao serviço da equipa principal do FC Porto, entrando na segunda parte do jogo em que os dragões bateram o Rio Ave, por 1-0, na Taça da Liga. O médio registou o momento nas redes sociais e dedicou-o a António Folha, pai e treinador na equipa B.

"Um sonho tornado realidade: estrear-me pelo meu FC Porto no meu belo Estádio do Dragão. Continuarei a trabalhar para que mais noites mágicas destas aconteçam com o Dragão cheio de Dragões. Esta foi para ti, pai!", escreveu o jogador de 19 anos, no Instagram.

António Folha, recorde-se, foi operado e está já em recuperação, mas não vai orientar a equipa B no domingo, frente ao Académico de Viseu.