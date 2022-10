Bayer Leverkusen-FC Porto: esperados 1700 portistas na BayArena

Adeptos do FC Porto começaram a chegar ontem à pequena e industrial Leverkusen e, no Porto, chegaram a cruzar-se com benfiquistas que seguiam para Paris.

O jogo é de especial importância, uma vez que as três equipas teoricamente mais fortes no grupo seguem atrás do surpreendente Brugge grupo B, pelo que o FC Porto contará com o apoio de sensivelmente 1700 adeptos, esta noite (20 horas), na BayArena, contra o Bayer Leverkusen.

O grosso da falange portista só hoje viaja para Alemanha, mas alguns optaram por fazê-lo ontem, com destino aos aeroportos mais próximos da pequena e industrial Leverkusen, como Colónia (28 km) e Dusseldorf (44 km). Os que o fizeram durante manhã ainda se cruzaram no aeroporto Francisco Sá Carneiro com adeptos do Benfica, que seguiam para a capital francesa para assistir ao encontro com o PSG.

A zona exterior do centro comercial "Rathaus Galerie Leverkusen", situado bem no centro da cidade que tem nas instalações da farmacêutica Bayer a principal referência, será o ponto de encontro dos adeptos do FC Porto. Não muito distante do local encontra-se uma das lojas do clube alemão, mas ontem ainda eram muito poucos os sinais sobre o jogo de hoje, para o qual a legião de apoiantes dos azuis e brancos seguirá num cortejo a pé, depois das 18 horas locais (menos uma em Portugal). O percurso durará cerca de 19 minutos.

No BayArena, que tem anexado um hotel num dos topos do recinto, o encontro da Champions já provocava alguma agitação, pelo menos de adeptos do Bayer, eventualmente na preparação de uma coreografia para os instantes que antecederem o apito inicial. Lá dentro, Sérgio Conceição, Stephen Eustáquio e os administradores Vítor Baía e Luís Gonçalves, que também marcaram presença na conferência de Imprensa de antevisão do jogo, foram recebidos com uma mensagem de boas-vindas do clube alemão, exibida num painel eletrónico situado na entrada da zona das equipas.

A temperatura à hora do desafio, relativo à quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, rondará os 10 graus, mas não é esperada chuva.