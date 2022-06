Baía, Pinto da Costa e uma quadra de São João com a Ribeira como pano de fundo

Baía com Pinto da Costa na Ribeiro do Porto

Administrador da SAD do FC Porto deixou uma curiosa publicação nas redes sociais.

Vítor Baía, administrador da SAD do FC Porto, e também vice-presidente do clube, publicou nas redes sociais uma imagem ao lado de Pinto da Costa, na Ribeira, por ocasião da festa de São João. O antigo guarda-redes dos dragões fez uso das quadras tão típicas da festividade e publicou uma bem curiosa.

"E só o Porto é campeão. Todos falam e ninguém gosta. Levam com o Conceição. Levam com o Macaco e o Pinto da Costa", pode ler-se no Instagram.

