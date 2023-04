Avançado da equipa B do FC Porto chamado para o jogo com o Portimonense

Zaidu é baixa e Abraham Marcus foi chamado por Sérgio Conceição.

Zaidu regressou da Nigéria a meio da semana, mas só ontem o FC Porto incluiu o lateral-esquerdo no boletim clínico, explicando que "voltou da seleção com um problema muscular". O jogador, que foi totalista nos dois compromissos internacionais, é assim mais uma baixa para Sérgio Conceição, que esta noite já não poderá contar com os lesionados Diogo Costa, João Mário, Pepe e Evanilson, além do central João Marcelo, que tem atuado pela equipa B.

À equipa secundária, e tal como antecipara ontem, Conceição foi buscar reforços. Um, para sermos exatos: Abraham Marcus. Compatriota de Zaidu, o extremo de 23 anos já fora convocado uma vez por Sérgio Conceição, ainda que não tivesse saído do banco no empate (2-2) com o Mafra para a Taça da Liga, em novembro. Leva oito golos em 23 encontros pelos bês e esteve em grande plano no último, frente ao Leixões, com um bis e uma assistência.

O FC Porto-Portimonense, da 26.ª jornada da Liga Bwin, está marcado para as 20h30 deste domingo.