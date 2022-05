As incríveis 24 horas de Pinto da Costa

Presidente portista esteve no museu, num jantar na Nogueira da Regedoura, foi à festa do título do andebol, passou pelo Dragão para ver os antigos craques e ainda foi ver o hóquei

Aos 84 anos, Pinto da Costa continua a dar sinais de grande vitalidade. A agenda do presidente do FC Porto nas últimas 24 horas quase não deixou tempo para descansar. Ora veja: por volta das 19 horas de sábado, o líder dos dragões esteve no museu do clube para uma pré-inauguração da exposição que marca os 70 anos do Estádio das Antas. Dali seguiu para Nogueira da Regedoura para um convívio com cerca de 800 portistas que serviu para assinalar os 40 anos da sua presidência e os 35 da vitória na Taça dos Campeões Europeus. O discurso da praxe foi feito já perto da meia-noite e depois Pinto da Costa não foi descansar porque fez questão de se juntar à festa da equipa de andebol, que se sagrou tricampeã nacional. E foi já perto das duas da madrugada que recebeu das mãos de Daymaro Salina uma medalha de campeão.

Poucas horas depois, Pinto da Costa já estava de novo no Dragão, abriu as portas aos mais novos e recebeu um jogo da equipa Vintage contra o Gil Vicente. O presidente portista recebeu os antigos craques à saída do túnel e depois assistiu ao encontro (5-1). Após o almoço foi ao Dragão Caixa assistir ao triunfo da equipa de hóquei em patins frente ao Barcelos, no primeiro jogo das meias-finais do campeonato da modalidade. Veja as fotos desses momentos.