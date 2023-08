Artur Jorge, treinador do Braga, assistiu ao FC Porto-Farense na Tribuna VIP do Dragão

O filho, que tem o mesmo nome, é central dos algarvios

Além dos habituais ilustres, a Tribuna VIP do Dragão contou no domingo com a presença de Artur Jorge. O treinador do Braga assistiu com a família ao encontro entre FC Porto e Farense (2-1).

O filho, que tem o mesmo nome, é central dos algarvios, mas não saiu do banco. Artur Jorge terá também aproveitado para tirar notas do Farense, adversário dos arsenalistas na 5.ª jornada.