Ares da Taça de Portugal têm inspirado Toni Martínez

Avançado é um dos jogadores que espreita o regresso à titularidade, numa prova que lhe costuma despertar o instinto goleador. Foi nesta competição que o espanhol se estreou a marcar pelo FC Porto, e com um golaço de bicicleta. Na última aparição, marcou ao Sporting e desfez as dúvidas quanto à presença na final.

A visita ao Anadia dará palco a alguns jogadores que não tem sido utilizados com tanta frequência no FC Porto, entre eles Toni Martínez, um jogador que se dá muito bem na Taça de Portugal. O avançado soma sete golos na prova, quatro pelo Famalicão, na época de estreia em Portugal (2019/20) e três pelos dragões, com a curiosidade de tanto em 2020/21 como em 2021/22 ter faturado na primeira partida que fez.

Entre a inspiração pelos minhotos - que naquela época só caíram nas meias-finais, com o Benfica - e o simbolismo nos azuis e brancos, é natural que Toni Martínez se sinta especialmente motivado.

O Fabril do Barreiro, em 2020, testemunhou o primeiro golo do espanhol ao serviço do FC Porto e terá sido mesmo o melhor da carreira, com um pontapé de bicicleta que abriu caminho ao triunfo por 2-0. Já o golo mais recente na Taça foi de execução mais simples (desmarcou-se nas costas da defesa), mas teve outra carga: foi o disparo que valeu um triunfo por 1-0 no Dragão e dissipou todas as dúvidas quanto ao apuramento para a final, numa eliminatória diante do Sporting. Pelo meio, Toni marcou ao Sintrense, também na época passada.

Em 2022/23, o ponta-de-lança soma dois golos na condição de suplente utilizado (Marítimo e Sporting) e terá a oportunidade de ser titular pela terceira vez, depois das chances com Gil Vicente e Chaves. Apesar de só não ter sido utilizado na receção ao Braga, o camisola 29, não somou muitos minutos nos jogos mais recentes (22" nas últimas três partidas), mas sabe que o cenário pode mudar rapidamente e que tem toda a confiança de Sérgio Conceição.

Aliás, se por um lado o treinador prioriza o trabalho diário no Olival, por outro, também valoriza a atitude e o compromisso dos jogadores em desafios com adversários de escalões de inferiores, como ficou claro na conferência de Imprensa.