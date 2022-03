Aperta o cerco a Vitinha e FC Porto não está disposto a fazer saldos

Época de afirmação do jovem formado no Olival tem feito despertar a cobiça de vários tubarões europeus. Defeso promete ser agitado. Cláusula é de 40 milhões.

O cerco começa a apertar. Vitinha está a realizar uma grande temporada no FC Porto, onde conquistou um lugar habitual no onze, e os grandes clubes europeus começam a posicionar-se no sentido de perceber quais as condições para um negócio no mercado de verão.

As exibições do jovem formado no Olival levaram-no à Seleção Nacional - onde espreita a estreia na partida com a Macedónia do Norte - o que fez despertar ainda mais o interesse.