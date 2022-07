António Salvador não nega interesse do FC Porto em Ricardo Horta

Declarações do presidente do Braga sobre o alegado interesse do FC Porto em Ricardo Horta.

António Salvador, presidente do Braga, em conversa com os jornalistas esta terça-feira, abordou o alegado interesse do FC Porto em Ricardo Horta, capitão do emblema minhoto que até ao momento estava a ser diariamente associado ao Benfica.

"Não queria falar sobre transferências. Sobre o Ricardo Horta é muito simples, com o presidente do FC Porto é muito fácil fechar negócios. Sentamo-nos à mesa, conversamos e sabemos quais são os valores. O FC Porto já sabe o valor do Horta, é uma questão de discutir quais são os jogadores em causa que poderão vir. Está esclarecido o assunto", começou por dizer.

Questionado sobre se tal negócio era uma hipótese, o líder do emblema minhoto desviou a resposta para Pinto da Costa: "Não sei, terá que perguntar ao presidente Pinto da Costa se é uma hipótese".

"Todos os bons clubes estão interessados nos bons jogadores. Ricardo Horta é um dos melhores jogadores portugueses a jogar no campeonato português, portanto acho que tem condições de jogar no Braga ou noutro clube em Portugal. Acima do Braga, não digo abaixo, porque certamente não irá para um", continuou, esclarecendo depois, no entanto, que o clube não tem interesse em vender o seu capitão.

"O Braga não tem interesse nenhum em vender o Horta. Nem quero vender o Horta. É um jogador fundamental para o nosso clube, um exemplo de capitão, marcou uma história no nosso clube e queremos que continue a marcá-la."