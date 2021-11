Tribunal condena Tiago Martins: errou dez vezes, sempre contra o FC Porto

Arbitragem de Tiago Martins no dérbi causou polémica

Como árbitro ou VAR, cometeu 10 erros em jogos do FC Porto, todos em prejuízo dos portistas, de acordo com os especialistas de O JOGO.

A arbitragem de Tiago Martins no dérbi da Invicta não agradou aos responsáveis portistas e, de acordo com o Tribunal O JOGO, há razões de queixas em dois lances: penálti sobre Evanilson e consequente vermelho por mostrar a Abascal e outro penálti que não foi assinalado por falta do mesmo jogador sobre Taremi.

Olhando apenas para decisões consideradas unânimes, ou seja em que os especialistas Jorge Coroado, José Leirós e Fortunato Azevedo estão de acordo, o juiz lisboeta tem um histórico de dez erros cometidos em partidas envolvendo o FC Porto em que foi o árbitro ou o VAR. E todos contra os azuis e brancos.