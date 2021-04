"Alguns jogadores chegaram às 04h00 a casa e agora vamos para Tondela"

FC Porto regressa ao campeonato depois do jogo da Champions

Sérgio Conceição voltou a falar do pouco tempo de recuperação entre a Champions e o campeonato. Declarações na antevisão ao encontro com o Tondela, agendado para as 18h00 de sábado.

Tondela: "Esperamos essas dificuldades próprias de equipas que são bem orientadas, que têm um plantel com qualidade individual. O Tondela, em casa, tem feito um campeonato muito bom, até acima da média. Dos 28 pontos que têm, 23 foram conquistados em casa. É uma equipa que sofreu poucos golos em casa. Tem consistência e força no seu estádio. Olhamos para essas estatísticas e percebemos que o Tondela é muito bom em casa. A história é escrita pelas três equipas em campo. Vamos de certeza dar uma boa resposta dentro de um cenário que é difícil, não só pela equipa do Tondela, mas também pelas 60 e poucas horas de diferença para o último jogo."

Pouco tempo de recuperação: "Alguns jogadores chegaram às 04h00 (madrugada de quinta-feira) a casa e agora vamos de viagem para Tondela. É uma dificuldade que já sabíamos. É o velho discurso que temos tido quase todas as semanas: a calendarização apertada e pouco tempo de recuperação. Muitos não acreditavam na presença de uma equipa portuguesa numa fase avançada das provas europeias, mas na Liga Europa seria pior: jogavam à quinta-feira."