Alex Telles: "O FC Porto é uma história de amor e, claro, penso em voltar"

Alex Telles com a camisola do Manchester United

Declarações de Alex Telles numa entrevista ao podcast Wibcast, do Brasil

Sobre o FC Porto: "O FC Porto é uma história de amor, foi o clube com o qual mais me identifiquei, foram quatro anos lá. Identifiquei-me com a cidade e fiz muitos amigos, tem um espaço especial no meu coração. Além disso, os meus melhores números da carreira foram lá, o que me fez chegar ao Manchester United foi o que fiz pelo FC Porto."

O regresso: "Fui muito bem recebido. Sou eternamente grato ao clube e claro que um dia penso em voltar lá e continuar esse ciclo. Foi um período muito feliz da minha vida."

Um título especial: "O único pentacampeão português é o FC Porto. Quando o Benfica poderia ganhar o quinto título, fomos nós que vencemos e foi algo muito comemorado."