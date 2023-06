Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Lateral tem contrato com o United, mas não fica no plantel. No Porto sente-se em casa e acarinhado.

Alex Telles abre as portas a um eventual regresso ao FC Porto, quase três anos depois de ter rendido 15 milhões de euros aos cofres da SAD.

O brasileiro, que esteve cedido ao Sevilha esta temporada, onde venceu a Liga Europa, vai entrar no último ano de contrato com o Manchester United e já sabe que dificilmente terá lugar no plantel de Erik ten Hag.