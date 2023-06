Al Hilal aponta a Sérgio Conceição e acena com os milhões necessários

Clube da Arábia Saudita na disposição de pagar o valor da cláusula de rescisão do treinador do FC Porto

Luis Enrique terá mesmo ganho a corrida a Sérgio Conceição para a sucessão de Christophe Galtier no comando técnico do PSG, mas isso não quer dizer que Conceição está garantido no banco dos dragões em 2023/24.

Isto porque há um outro clube na jogada, como o nosso jornal avançou na edição de ontem, tratando-se do Al Hilal, da Arábia Saudita, país que está a investir forte na sua liga. Rúben Neves deverá ser comprado por 55 milhões de euros - o acordo está a ser ultimado precisamente em Paris entre Jorge Mendes e o clube saudita - que aproveitou o encontro para fazer uma sondagem por Conceição, mostrando-se disponível para bater a cláusula de rescisão do técnico, que é de 18 milhões de euros, e oferecer um contrato de três ou quatro épocas com um salário multimilionário

Resta saber se Sérgio, que já está a par desta proposta, se deixa seduzir por esta oferta, sendo certo que mudar-se para a Arábia Saudita não está nas prioridades do treinador nesta fase da carreira.