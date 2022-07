Ainda o clássico com o Sporting: Dragão interditado por dois jogos

Decisão anunciada pelo Conselho de Disciplina esta terça-feira.

O Estádio do Dragão foi interditado por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa os incidentes registados no clássico com o Sporting realizado no passado dia 11 de fevereiro.

A este castigo há ainda a somar uma multa total de 25. 245 euros. O FC Porto pode recorrer desta decisão que, a manter-se, irá obrigar a equipa a atuar em casa emprestada em duas ocasiões.

Outros elementos da segurança e da apoio às ações promocionais do FC Porto foram punidos. A saber: 1.530 euros para João Paulo Vieira de Sousa (coordenador de Segurança da FC Porto SAD ); 918 euros para Ricardo Manuel Vasconcelos Carvalho (Director de Campo da FC Porto SAD) e Carlos Miguel Alves Carvalho (Director de Segurança da FC Porto SAD). Já Manuel Silva, Cláudio Filipe Nova e Carlos Elias (coletes azuis) foram suspensos por 75 dias e multados em 3.060 euros cada um deles.

Refira-se ainda que Matheus Reis, defesa do Sporting, foi absolvido pelo CD do ilícito de agressão.

Estes castigos foram divulgados após a instauração de um processo de inquérito aos incidentes verificados na receção dos dragões aos leões, tais como o arremesso de objetos de apanha-bolas e de objeto metálico, em forma de projétil, ou o comportamento de assistentes de recinto desportivo e elementos da equipa de ativações publicitárias.

Quando faltavam 12 jornadas para o fim do campeonato, o então líder FC Porto manteve os seis pontos de avanço sobre o Sporting, segundo colocado, ao responder aos golos iniciais de Paulinho (oito minutos) e Nuno Santos (34) por Fábio Vieira (38) e Mehdi Taremi (78), tendo jogado em vantagem numérica desde os 49, por expulsão de Coates.