"Ainda no último jogo em casa senti que houve desconforto do público com um jogador..."

Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na conferência de Imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense (sábado, 18h00, em Portimão), a contar para a nona jornada da Liga Bwin.

Portimonense: "O histórico... Eu não ligo a estatísticas, históricos. Os jogos são diferentes, as equipas vivem de diferente momentos e jogadores. O que passou passou. Vamos jogar com um Portimonense que está a fazer o melhor arranque de sempre na Liga e é sempre um campo difícil. Temos de olhar para o coletivo, e dentro do coletivo para os jogadores que têm qualidade individual que fazem do Portimonense uma equipa difícil. Cabe-nos a nós ir à procura da fórmula para conseguir os três pontos importantes na nossa caminhada."

FC Porto deu boa resposta com Braga e Bayer, agora é mais desconfortável jogar adversário de outra gama? "Não cria desconforto nenhum, também já tivemos jogos em termos mediáticos, por exemplo com o Brugge, em que a motivação teoricamente está mais elevada e tivemos jogos maus. Olhamos para o nosso trabalho e trabalhamos em cima dos diferentes momentos da equipa, para corrigir e dar mais à equipa para que não aconteçam jogos menos conseguidos e que nos tiraram ponto."

Como se vive a diferença de estados de espíritos: "Faz parte da vida de um treinador e dos próprios jogadores. Somos sempre postos à prova em todos os jogos. Ainda no último jogo em casa, independentemente de um bom jogo senti que houve desconforto do público com um jogador, não vai ser o último nem o primeiro a viver com essa exigência do público. Nos momentos bons todos batem palmas, importa é que nós, todos juntos, se faça a diferença, todos juntos somos mais fortes. É o treinador que paga o insucesso, no sucesso nunca é atribuído diretamente. Não gosto de ver colegas meus depois de meia dúzia de jogos serem despedidos, é preciso dar-lhes conforto, e eu aqui não tenho nada a dizer, ainda cá estou e sou o treinador mas antigo na liga."