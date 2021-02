"Agora vão pôr o Jamor num 'brinquinho' porque vai lá o clube querido"

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, esteve esta terça-feira no Porto Canal

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) interditou o Estádio Nacional, recinto onde atua o Belenenses SAD, da I Liga, a qualquer atividade desportiva até dia 18 de fevereiro, após vistoria.

A entidade que regula os campeonatos profissionais de futebol, que anunciou nova reavaliação no final do período de interdição, deu ao Belenenses a possibilidade de realizar os seus jogos caseiros no Estádio Municipal de Mafra, em concordância com o clube da II Liga e com o município.

Perante a decisão conhecida esta terça-feira, Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, disse tratar-se de "um caso dos mais graves nos últimos tempo".

"Pode parecer pequena questão, mas é um 'pormaior'. O Belenenses joga em casa no Jamor, o relvado tem os problemas que todos conhecemos e que se agravaram com as condições adversas desta altura do ano. Em novembro, o Sporting defrontou o Sacavenense lá, o relvado foi poupado duas semanas para estar em condições. Nas semanas que antecederam a ida do FC Porto, houve vários jogos de râguebi, que degradaram e arrancaram a relva, e jogos dos sub-23 do Estoril, causando a degradação que se viu. Estava em muito mau estado, mas mesmo assim estava validado por uma vistoria da Liga na semana anterior", disse.

"A vistoria deu o visto ao relvado. De quem é a responsabilidade disto? Do IPDJ, o Estado, que é o dono do Jamor. Entretanto, hoje ouve uma vistoria da Liga que disse que estava interditado o relvado. Vou explicaras consequências: o Belenenses-Nacional será em Mafra, a 20 de fevereiro. O relvado vai ser poupado, não vai haver râguebi nem Sub-23 e vai estar um brinquinho para a jornada seguinte poder regressar ao Jamor, a 7 de março. Para receber? O Benfica, coincidência brutal", afirmou o diretor do FC Porto. "Agora vão pôr o estádio num brinquinho porque vai lá o clube querido", finalizou