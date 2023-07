Agente de Otávio: "Há quem esteja a reunir os fundos necessários para pagar os 40 M€"

Israel Oliveira, empresário de Otávio, falou sobre o interesse vindo de Itália pelo internacional português

Otávio é um dos jogadores do FC Porto mais cobiçados neste mercado de transferências. Em entrevista ao L'Interista, site exclusivamente dedicado a assuntos do Inter, Israel Oliveira, empresário do internacional português, falou sobre o interesse do emblema italiano no futebolista, confirmando que é real. No entanto, não é o único clube daquele país a cobiçar aquela que é uma das figuras chave da formação de Sérgio Conceição.

"Posso dizer que em Itália querem muito o jogador e esse interesse continua vivo. Estamos a falar de um jogador que mostrou o seu valor e que está pronto para qualquer clube. Ele sair-se-ia muito bem em Itália", começou por dizer, revelando de seguida que há quem esteja disposto a um esforço pagar a cláusula de rescisão.

"Há quem esteja a reunir os fundos necessários para pagar os 40 milhões solicitados pelo FC Porto. Querem-no muito, como já disse", afirmou.

Leia também Benfica Rafa pediu 16 M€ sem mais prémios para renovar com o Benfica Proposta avançada pelo dianteiro, que Rui Costa rejeitou, referia-se a quatro anos de ligação e era inferior à do Al Saad; O camisola 27 foi alvo de oferta milionária do clube do Catar, que ofereceu 15 milhões de euros ao Benfica pela transferência e 7,5 por cada uma de três épocas, mais bónus, ao jogador.

Questionado sobre se esse clube é o Inter, o empresário foi muito claro. "Sim, e posso, portanto, confirmar que o Inter está entre os clubes que o querem", respondeu, considerando de seguida quue acha "que a Juventus vai entrar na luta para o ter".

Israel Oliveira garantiu, no entanto, que o internacional português nunca sairá por um valor abaixo da cláusula: "Não, isso é impossível. O jogador não está à venda, é preciso sublinhar". "São pagos os 40 milhões da cláusula de rescisão ou permanece no FC Porto? É isso".