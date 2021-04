Agente de Marega e o futuro do avançado: dos rumores falsos ao "tudo é possível"

Empresário do maliano mantém em aberto a possibilidade de renovação com o FC Porto.

Marega está a pouco mais dois meses de terminar contrato com o FC Porto e, embora Pinto da Costa já tenha manifestado a intenção - e a convicção de que será possível - renovar, a verdade é que o futuro do maliano continua em aberto e todos os cenários são possíveis.

"Continua tudo na mesma, ainda não falei com os dirigentes do FC Porto", garantiu-nos Aziz Ben Aissa, empresário do avançado que fez o único golo da vitória sobre o V. Guimarães, na quinta-feira. O agente continua em França e com dificuldades em viajar por causa da pandemia. "Ainda não tenho data marcada, mas com o FC Porto a gente conversa, é claro", garantiu, respondendo com um "tudo é possível" à pergunta sobre a possibilidade de Marega renovar contrato com o FC Porto.

Por isso, Aziz Ben Aissa nega veementemente, a O JOGO, que tenha dito ao site desportivo turco "Sporx" que as negociações com os dragões tinham ido por água abaixo. "Não conseguimos chegar a um acordo com o FC Porto para prolongar o contrato do Marega", escreveu aquele portal citando Ben Aissa. "Pode escrever claramente que o que isso é errado. Eu nunca disse isso, é tudo mentira. É calúnia e mais calúnia! Aliás, vou apresentar uma queixa contra esse jornal porque não é normal falarem em meu nome ou em nome do Moussa. Já é a segunda vez que tenho que me justificar por afirmações que não são minhas. Não é normal e pouco profissional", considerou o agente. Já o avançado usou as redes sociais para fazer o mesmo desmentido. "Têm de parar de me associar a clubes turcos. Não tenho qualquer contacto. É tudo falso", escreveu no Instagram.

Aziz Ben Aissa negou ainda existência de uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, para que Marega assine por três temporadas a troco de cinco milhões de euros limpos de salário por cada um dos anos. "Também é falso", garantiu.